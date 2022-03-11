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Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

ÇANAKKALE Boğazı'nda, 142 metre uzunluğundaki 'Kapıtan Shyrıagın' adlı mısır yüklü kargo gemisi, karaya oturdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2022 Cuma 09:47
Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

Romanya'dan İtalya'ya mısır götüren 142 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı 'Kapıtan Shyrıagın' adlı kargo gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi. 

GEMİ KURTARILDI



Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan mısır yüklü kargo gemisinin kumluk bölgeye oturduğu tespit edildi. Dalgıç ekiplerin su altı sörvey çalışmalarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlendi. 'Kurtarma-4' römorkörü ile geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalarda Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Saat 10.00 sıralarında, römorkörün çelik halatla çektiği gemi kurtarılıp demirletilmek üzere Karanlık Liman bölgesine götürüldü. 

DHA

Son Güncelleme: 11.03.2022 11:09
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale BoğazıGemiKargo GemisiKapıtan Shyrıagın
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