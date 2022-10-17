Motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ 10 metrelik viyadÃ¼kten yuvarlanarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Kaza, saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez NilÃ¼fer ilÃ§esi, BarÄ±ÅŸ Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet BulvarÄ±â€™nda meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesiâ€™nden BeÅŸevler Mahallesi istikametine seyreden GÃ¶khan Bulut (18) yÃ¶netimindeki 16 AUK 065 plakalÄ± motosiklet, Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼lÃ¼ KavÅŸaÄŸÄ±â€™nda aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z nedeniyle virajÄ± alamayarak kontrolden Ã§Ä±karak metrelerce savruldu. KaldÄ±rÄ±ma Ã§arpan motosikletten fÄ±rlayan Bulut yaklaÅŸÄ±k 10 metrelik viyadÃ¼kten Ä°zmir Yolu Caddesiâ€™ne yuvarlandÄ±. AÄŸaÃ§ ve bariyere Ã§arparak duran GÃ¶khan Bulut yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renler yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yardÄ±mÄ±na koÅŸarken durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Olay yerinde bulunanlar saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk yardÄ±mda bulunduÄŸu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye â€œGÃ¶khan iyisin, bir ÅŸeyin yok" diyerek moral vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bulut, olay yerindeki ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ã‡ekirge Devlet Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Tedavi altÄ±na alÄ±nan GÃ¶khan Bulutâ€™un saÄŸlÄ±k durumun ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â