Motosiklette silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki İsmet Köse, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Köse, sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Köse, çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Kurşunların hayati organlarına isabet ettiği Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Köse'nin yol kenarındaki motosikletinin çevresinde 10 adet boş tabanca kovanı buldu. Şüphelinin kaçarken attığı tabanca ise olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağında yere atılı şekilde ele geçirildi. Delil toplama çalışmasının ardından boş kovanlar ile olayda kullanılan tabanca, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.