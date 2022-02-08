Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,997.72
ALTIN
798.05
DOLAR
13.65
STERLİN
18.48
EURO
15.58
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41...
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli işçi alımı yapacak
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli...
Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak
Ankara Bilim Üniversitesi 9...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolu'na gerçekleştirilen taciz ateşine verilen karşılık sonucu 4, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında 1 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2022 Salı 11:24
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörTeröristPKKYPGOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamamen kuruyan Avlan Gölü'nde 'su' sevinci
Tamamen kuruyan Avlan Gölü'nde 'su' sevinci
Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Bozkır, adliyeye sevk edildi
Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Bozkır, adliyeye sevk edildi
Kayalıklarda erkek cesedi bulundu
Kayalıklarda erkek cesedi bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans