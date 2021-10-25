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MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

​​​​​​​Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesinde El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2021 Pazartesi 23:35
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MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekât Bölgesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Twitterdan taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekât Bölgesi'nde PKK'lı terörislerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekât Bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Eyüp Yalman ve anne Meryem Yalman'a verdi. Oğullarının şahadet haberi sonrası fenalaşan Yalman çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için baba evine akın etti. 3 kardeşten en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Yunus Emre Yalman'ın, kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyinin ise Suriye'de görev yaptığı belirtildi.

Şehit Yalman'ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, Twitterdan yayımladığı mesajında "Silah arkadaşımız 25 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini belirtti.

DHA

Son Güncelleme: 26.10.2021 08:19
Anahtar Kelimeler:
Pençeyıldırım HarekatıEYPPatlamaMSBşehitAskerUzman Çavuş Yunus Emre YalmanYunus Emre Yalman
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