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MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya’da Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen 'Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Nisan 2022 Cumartesi 17:58
MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 Nisan’da Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal, E-7T Havadan İhbar ve Kontrol uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı. Eğitim süresince 283 sorti uçuş gerçekleştirilirken; hava-yer, hava-hava, hava savunma baskısı, keşif, yüksek değerlikli hedef koruma, yakın hava desteği, havadan yakıt ikmali görevleri ve Mavi Vatan-22 Tatbikatı ile müşterek olarak su üstü unsurlara taarruz görevleri icra edildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTatbikatMilli Anadolu Kartalı20221 Eğitimi
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