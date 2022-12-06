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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu 

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu duyurdu.

06 Aralık 2022 Salı 08:18
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

Adana’ya şehit ateşi düştü

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Piyade Komanda Binbaşı Mehmet Duman’ın (41) memleketi Adana’daki ailesine acı haber ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe- Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcısı infilak ettirmesi sonucu Piyade Komanda Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.

Şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’nde törenle defnedileceği öğrenildi. 

DHA

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MSBPençeKilit OperasyonuTerörBinbaşıPiyade Komando BinbaşıMehmet Dumanşehit
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