Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.472,50
ALTIN
915,67
DOLAR
14,75
STERLİN
18,96
EURO
15,93
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43...
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48...
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...

MSB: Pençe- Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Nisan 2022 Cumartesi 11:04
MSB: Pençe- Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pençe- Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. 

SAMSUN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un (24) acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı. 

Hakkari- Yüksekova Dağ ve Komando Tugayı’nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çon, kaldırıldığı Çukurca Sahra Hastanesi’nde şehit oldu. Şehit Çon'un acı haberi, Havza ilçesi Kamlık Mahallesi'nde yaşayan babası Alpay ve annesi Hafize Çon'a yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı. 4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Çon’un cenazesi, cumartesi günü Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından havayolu ile Merzifon'a getirilecek. Çon'un cenazesi aynı gün, Havza ilçesinin Kamlık Mahallesi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençe Kilit OperasyonuTerörOperasyonşehitUzman çavuşKubilay ÇonSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı 
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı 
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit
Ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı 
Ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans