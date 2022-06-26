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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Haziran 2022 Pazar 17:20
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "AK-47 piyade tüfeği, 36 el bombası, 3 A/T RPG mühimmatı, 2 A/P RPG mühimmatı, 100 kilo amonyum nitrat patlayıcı, 2 bin 100 adet 14.7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1500 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 3 bin adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 bin adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 15 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, Doçka makineli tüfek namlusu, PKMS makineli tüfek namlusu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKilit OperasyonuTerörTeröristOperasyon
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