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Muğla-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

MUĞLA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2022 Salı 10:15
Muğla-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, 5 yıl aradan sonra Muğla kent merkezine kar yağdı. Kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşları sevindirdi. Menteşe'den Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı tek karayolu olan Muğla- Antalya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Devrant Rampası ile Ula girişindeki kavşakta trafik ekipleri, araç geçişlerine izni vermedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin yollarda küreme ve tuzlama çalışmasını sürüyor.

HAMİLE VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile ile engelli çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaAntalyaKarayoluKarKışUlaşımYol
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