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Muğla merkezli bilişim suçları operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli düzenlenen bilişim suçları operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 11:39
Muğla merkezli bilişim suçları operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgisayar korsanlarının (hacker) kamu kurumlarından vatandaşların kişisel bilgilerini illegal şekilde temin ederek maddi menfaat temin etmek için üçüncü kişilere gönderdiğini belirledi.
Ele geçirilen bilgilerin telefonla satış yapan şirketlere verildiği ve sahte ihbarlar oluşturularak vatandaşların mağdur edildiğinin tespiti üzerine harekete geçildi.
Muğla merkezli Bursa, Kocaeli, Ağrı, Siirt ve Hakkari'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 9 SIM kart, 6 hard disk, 2 mobil ödemeli kart ve çok sayıda delil niteliği taşıyan not defterleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaSiber Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüBileşim SuçlarıOperasyonşüpheli
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