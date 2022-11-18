MuÄŸla ve Ä°zmirâ€™de deprem

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) verilerine gÃ¶re; MuÄŸla'nÄ±n Ula ilÃ§esinde, saat 07.26'da Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Â Yerin 7 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere gÃ¶re herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°zmir'de 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Ä°ZMÄ°R'de, merkez Ã¼ssÃ¼ Gaziemir ilÃ§esi olmak Ã¼zere, Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.Â

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) verilerine gÃ¶re, bugÃ¼n saat 04.09'da merkez Ã¼ssÃ¼ Ä°zmir'in Gaziemir ilÃ§esindeÂ Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere gÃ¶re herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.