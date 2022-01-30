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Muş'ta 'Eren 17 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta 1071 personelle 'Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2022 Pazar 11:01
Muş'ta 'Eren 17 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; halen kış üslenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Muş'ta 'Eren Kış-17 (Muş-Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1071 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muşta Eren 17 OperasyonuMuşTerörTeröristOperasyon
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