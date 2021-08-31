Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1467.43
ALTIN
485.76
DOLAR
8.3170
STERLİN
11.4648
EURO
9.8419
Kömür satın alınacaktır
Kömür satın alınacaktır
Metro hatlarındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hatlarındaki ticari alanlar...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Beykent Üniversitesi Akademik Personel...

Muş’taki örtü yangını kontrol altına alındı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2021 Salı 14:14
0 Okunma
Muş’taki örtü yangını kontrol altına alındı

MUŞ -  Muş'ta dağlık alanlarda dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Muş'a, 10 kilometre uzaklıktaki 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu’ndaki Derecik köyü bölgesinde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, Jandarma ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, engebeli arazide yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sonucu yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 

Yangın bölgesinde ufak bir kıvılcımın büyük yangına yol açmaması için hazır beklediklerini belirten Muş Belediyesi itfaiye personeli Serdal Soylu, soğutma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muşörtü Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gizemli monolit' bu kez tarihi Zerzevan'da ortaya çıktı
'Gizemli monolit' bu kez tarihi Zerzevan'da ortaya çıktı
4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında
Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans