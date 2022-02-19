Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
832.46
DOLAR
13.65
STERLİN
18.59
EURO
15.48
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2022 Cumartesi 08:53
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesindeki nakliyeciler sitesinde meydana geldi. Çok sayıda işletmenin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanyana bulunan dükkanlara ve park halinde olan TIR'lara sıçradı. Bazı TIR'ların dorselerinde çeşitli malzemeler olduğu görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgaziNakliyeciler SitesiDükkanTırAraçYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara merkezli 45 ilde 114 mahrem imama gözaltı kararı
Ankara merkezli 45 ilde 114 mahrem imama gözaltı kararı
Gürbulak Sınır Kapısı'nda, TIR'da 55 kilo eroin ele geçirildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda, TIR'da 55 kilo eroin ele geçirildi
Rize’de sel ve heyelan riskli yapılar yıkılamıyor
Rize’de sel ve heyelan riskli yapılar yıkılamıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans