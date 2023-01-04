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Nazilli’de restorandaki patlamada ölü sayısı 8’e çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranda meydana gelen patlamada ölü sayısı 8’e çıktı. Patlamanın ardından çıkan yangında restoranın 2’nci katından pencere önündeki klima motorunu iterek dışarı çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Cennet Yeldi (24) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Görkem Balkık (20) ise tutuklandı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 09:50
Nazilli’de restorandaki patlamada ölü sayısı 8’e çıktı

Nazilli'de bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde, 30 Aralık 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10), akrabası Fatma Danaş (45) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) hayatını kaybetti. Mustafa Görkem Balkık, Cennet Yeldi, Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) ise yaralandı.

Olayın ardından 2 iş yeri sahibi, tüp gaz bayii ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Barak, tüp değiştirmek için Barak ile restorana geldiği belirlenen Hasan Pehlivan, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

KLİMA MOTORUNU İTEREK ÇIKAN CENNET’TEN ACI HABER

Vücudunun yüzde 80’inde ağır yanıklar oluşan Cennet Yeldi de tedavi gördüğü İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Cennet Yeldi, patlamanın ardından çıkan yangında, restoranın 2’nci katından pencere önündeki klima motorunu iterek dışarı çıkarken cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

TUTUKLU SAYISI 5’E ÇIKTI

Yaralılardan Mustafa Görkem Balkık, tedavisinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Balkık da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Balkık ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5’e çıkmış oldu. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliRestoranDönerciPatlamaTüpYangınItfaiye
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