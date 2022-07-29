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Nehirde kaybolan oto tamircisinin 6’ncı günde cansız bedeni bulundu

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren H.B.'yi (13) kurtardıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Aydın Tutkal'ın (43), arama çalışmalarının 6'ncı gününde, cansız bedeni bulundu. Tutkal'dan geriye bir düğünde oynadığı görüntüler kaldı.

29 Temmuz 2022 Cuma 10:44
Nehirde kaybolan oto tamircisinin 6’ncı günde cansız bedeni bulundu

Oto tamircisi Aydın Tutkal ile arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da aileleriyle piknik yapmak için Murat Nehri'nin kıyısına gitti. Tutkal ile Keser, saat 16.00 sıralarında bölgede piknik yapan başka bir ailenin kızı olan H.B.'nin nehirde akıntıya kapıldığını görüp yardıma koştu. İki arkadaş, suya atlayıp çocuğu çıkardı. Mücahit Keser kıyıya çıktı, akıntıya kapılan Aydın Tutkal ise kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, 2 çocuk babası Aydın Tutkal için arama çalışması başlattı. Çalışmalara Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır ve Bingöl AFAD müdürlükleri ile Batman İtfaiyesi'nden 14 dalgıç, jandarma, güvenlik korucuları, SAR, AKUT personeli ve gönüllülerden oluşan 130 kişilik ekip katıldı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Tutkal’ın cansız bedenine ulaştı.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Aydın Tutkal'ın cenazesi, ekipler tarafından sudan çıkarılıp Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Tutkal, 2 yıl önce kanserden hayatını kaybeden eşinin yanına defnedilecek.

Öte yandan Aydın Tutkal'dan geriye bir düğünde oynadığı anlara dair görüntü kaldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölGençMurat NehriAydın TutkalKayıpAramaKurtarmaCesetAFAD
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