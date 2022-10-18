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NevÅŸehir'de balon sert iniÅŸ yaptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

NEVÅžEHÄ°R'de rÃ¼zgar nedeniyle sert iniÅŸ yapan sÄ±cak hava balonundaki turistlerden 2'si hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'Ã¼ yaralandÄ±.

18 Ekim 2022 SalÄ± 11:32
NevÅŸehir'de balon sert iniÅŸ yaptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

Olay, sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilÃ§esi Zelve Ã–ren Yeri mevkisinden kalkÄ±ÅŸ yapan Ã¶zel bir ÅŸirkete ait balon, ilk belirlemelere gÃ¶re rÃ¼zgar nedeniyle Killik bÃ¶lgesine sert iniÅŸ yaptÄ±. Bu sÄ±rada balondaki turistlerden 2'si hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'Ã¼ yaralandÄ±. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± NevÅŸehir Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

NEVÅžEHÄ°R VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN AÃ‡IKLAMA

Konuya iliÅŸkin NevÅŸehir ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°limiz Avanos ilÃ§esine baÄŸlÄ± Zelve Ã–ren Yeri mevkinden bu sabah 07.25â€™te havalanan Ã¶zel bir ÅŸirkete ait TC-BBR tescil numaralÄ± sÄ±cak hava balonu, ilimiz merkeze baÄŸlÄ± Kavak beldesi Killik bÃ¶lgesinde saat 08.50'de beklenmedik rÃ¼zgar artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sert iniÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±r. KazanÄ±n ardÄ±ndan tÃ¼m ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiÅŸtir. Ä°niÅŸ esnasÄ±nda balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mÃ¼rettebattan Ä°spanyol uyruklu 2 yolcu hayatÄ±nÄ± kaybederken, Ä°spanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ±larÄ±n tedavileri ilimizdeki Ã§eÅŸitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadÄ±r. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayÄ±n beklenmedik rÃ¼zgar artÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. Olay ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NevÅŸehirBalonKaza
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