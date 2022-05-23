Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.394,57
ALTIN
948,19
DOLAR
15,91
STERLİN
19,99
EURO
16,87
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele...
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim...
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi

ADANA’da AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği genlik etkinliğinden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde’de şarampole devrilmesi sonucu 3 öğrencinin öldüğü kazada, yaralanan 41 kişiden 18’inin taburcu edildiği bildirildi. Yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:14
Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Adana-Konya Otoyolu, Niğde Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkisinde meydana geldi. Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik etkinliğinden Konya’ya dönmek için yola çıkan 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu Hasan Akgül yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi 2’nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük, Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş da hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan şoför Hasan Akgül'ün de aralarında bulunduğu 41 yaralı ise hastanelerde tedaviye alındı.

ŞOFÖR UYUMUŞ

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda bakan, milletvekili ve diğer partilerden isimler, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Niğde'ye gelerek, yaralanan gençlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Soylu, otobüs şoförünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderildi. 

YARALILARIN SON DURUMU

Niğde Valiliği, yaralıların son durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tedavisi tamamlanan toplam 18 yaralının taburcu işlemleri yapılmış olup, 23 yaralının tedavilerine Niğde, Konya, Kayseri, Ankara ve Çorum'da hastanelerde devam edilmektedir. Meydana gelen bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAK Parti Gençlik KollarıAdanaKonya OtoyoluNiğdeUlukışlaKazaTrafik KazasıOtobüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aksu sahilinde değişen bir şey yok
Aksu sahilinde değişen bir şey yok
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Sahil Güvenlik ekipleri, Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit vermiyor
Sahil Güvenlik ekipleri, Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit vermiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans