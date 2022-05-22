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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı

NİĞDE'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2022 Pazar 08:29
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Adana-Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİ KOÇ İNCELEMELERDE BULUNDU

Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Koç, "Kazada maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 42 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız ambulanslarla Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla Hastaneleri'ne sevk edildi. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz. Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" diye konuştu. Kazayla ilgili soruştruma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Adana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada ağır yaralananan 1 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı böylece 3'e yükseldi. Ölen kişinin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

GENÇLİK PROGRAMI'NDAN DÖNÜYORLARDI

Niğde'de 3 kişinin ölümüne neden olan kazada devrilen otobüsün, Adana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi. AK Parti'li yetkililer ve kabineden bakanlar, kazada yaşamını yitirenler için sosyal medya hesaplarından taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Konya'dan Adana programımıza gelen 3 kardeşimizi dönüş yolunda otobüs kazasında yitirdik. Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifa diliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazaya ilişkin, "Adana'daki Gençlik Programı'na katılan gençleri taşıyan otobüsün, Konya'ya geri dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet; aileleri ve AK Gençlik ailemize başsağlığı diliyorum. Rabbim, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adana'da düzenlenen AK Parti Gençlik Programı dönüşünde trafik kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun, inşallah" mesajını paylaştı. 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Twitter'daki hesabından şu mesajı paylaştı:

"Adana Gençlik Programımıza katılan kardeşlerimizin dönüş yolunda trafik kazası geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada yaşamını yitiren kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adana'daki Gençlik Şölenimizin dönüşünde gençlerimizi taşıyan otobüsün kaza geçirmesiyle yitirdiğimiz 3 kardeşimize Allah'tan rahmet; aileleri ve AK Gençlik ailemize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları Cennet olsun" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise şu açıklamayı yaptı:

"Partimizin Adana Gençlik Programı ardından dönüş yolunda kaza geçiren kardeşlerimizden vefat eden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de Allah'tan şifa dilerim."

DHA

Son Güncelleme: 22.05.2022 11:03
Anahtar Kelimeler:
NiğdeAdanaNiğde OtoyoluGüney KöyüüniversiteöğrenciOtobüsKazaTrafik Kazası
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