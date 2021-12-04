OGM: 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alan erozyondan kurtarıldı

OGM Müdürü Bekir Karacabey, 5 Aralık Dünya Toprak Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karacabey, çölleşmeyle mücadeleye yönelik OGM tarafından yürütülen toprak muhafaza çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Orman ve orman toprağı arasındaki karşılıklı etkileşimin tarım için gerekli çevresel koşulların sürdürülmesini sağladığını kaydeden Karacabey, “Geçmişten bugüne çölleşme ile mücadeleye yönelik Toprak Muhafaza Çalışmaları kapsamında yapılan erozyon kontrolü, ağaçlandırma, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları sonucunda 1970’li yıllarda akarsularla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken, 2018 yılı itibariyle bu rakam 154 milyon ton düşürüldü. Bu alandaki 2023 yılı hedefimiz ise 130 milyon ton seviyelerine indirmek” dedi.

‘ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK’

Ormanların erozyonu ve çölleşmeyi önlemede hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Karacabey, “1946-2002 yılları arasında 470 bin 288 hektarlık alanda yapılan toprak muhafaza çalışması, 2003-2020 yılları arasında 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alana çıkarılarak erozyon ve çölleşmeden kurtarıldı. Çölleşme ile mücadele için 2021 yılında, 15 bin hektarlık alanda erozyon kontrolü, 21 bin hektarlık alanda sel kontrolü, 90 hektar alanda çığ kontrolü ve 10 bin hektarlık alanda ise mera ıslah çalışmalarını yılsonu itibari ile tamamlayacağız. 2022 ve sonraki yıllarda havza öncelikleri, can ve mal kaybı risklerini minimuma indirmek önceliği doğrultusunda çalışmalara devam edilecek. Yıllık 35 bin hektarlık alanda toprak muhafaza, 10 bin hektar alanda ise mera ıslah çalışması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.