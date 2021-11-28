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'Olması gerekeni yaptım' mesajını paylaşmış

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, amcası Adnan B. (58) ve kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) B.'yi evde yemek yedikleri sırada av tüfeğiyle vuran R.B.'nin (28), cinayetten sonra mesajlaşma uygulamasında, 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2021 Pazar 17:47
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'Olması gerekeni yaptım' mesajını paylaşmış

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan B. ve oğulları Yasin B. ile Tahsin B., evde yemek yedikleri sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle amcasına ve kuzenlerine ateş açıp, kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, baba ile oğullarının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından Adnan B. ve oğulları Yasin ile Tahsin B.'nin cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

CİNAYET SONRASI 'BEN ARTIK YOKUM' PAYLAŞIMI

Öte yandan R.B.'nin, cinayetin hemen ardından, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaSeydikemerAmcaYeğenKuzenCinayetHusumet
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