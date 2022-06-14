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Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı

ORDU'nun İkizce ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü ilçede Akçay Deresi'nin yan kolları taştı, 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Haziran 2022 Salı 09:49
Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı

İkizce'de dün sabah başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kuvvetli yağmurda, ilçe merkezinden geçen Akçay Deresi'nin yan kolları taştı. Taşkın nedeniyle 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İkizce Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Su basan evlerde ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollarda ekipler, temizlik ve yol açma çalışması başlattı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, "Metrekareye 150 kilogram civarında yoğun bir yağış oldu. Önlemlerimizi almıştık. Heyelanlar, derelerde taşmalar oldu.  9 evimizi su bastı ama can kaybı, hayvan telefi yok. Şu an kontrol altında, yağış durdu. Çalışmalar devam ediyor. Sahada 20'ye yakın aracımız ve 40 personelimiz var. Herhangi bir sıkıntımız şu an için yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduİkizceYağmurYağışSel
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