Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1434.76
ALTIN
488.53
DOLAR
8.6158
STERLİN
12.0048
EURO
10.1700
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle satılacak
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle...
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim...
MYK sertifikalı sınavlar başlıyor
MYK sertifikalı sınavlar başlıyor
İdil'de yarı olimpik yüzme havuzu yaptırılacak
İdil'de yarı olimpik yüzme...

Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayanlar; İncirliova ve İzmir'in Tire ilçesi sınırlarında kalan çam ormanlarında, yangına karşı mücadele vermek için traktör, motosiklet, kazma, kürek, orak, testere ve benzeri aletlerle 30 kişilik tim kurdu. Ormanlık alanlarda yangın ihtimaline karşı önlem alan gönüllüler, kuru otları temizlerken, su dolu traktör tankerlerini ve su bidonlarını da hazır bulunduruyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00
0 Okunma
Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları, kırsal ve ormanlık bölgelerde yaşayanları harekete geçirdi. İncirliova ve İzmir'in Tire ilçesi sınırlarında kalan çam ormanları, Karagözler Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından gözetim altına alındı. Halk traktör, motosiklet, kazma, kürek, orak, testere ve benzeri aletlerle 30 kişilik tim kurdu. Oluşturulan tim, ormanlık alanları 24 saat boyunca olası yangınlara karşı korumak için nöbetleşe çalışmaya başladı. Ormanlık alanlarda yangın ihtimaline karşı önlem alan gönüllüler, kuru otları temizlerken, su dolu traktör tankerlerini ve su bidonlarını hazır bulunduruyor.

Öte yandan İncirliova Belediyesi de yaptığı anonslarla halkı yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.

'HER AN MÜDAHALEYE HAZIRIZ'

Ormanları korumak için aldıkları önlemleri anlatan Karagözler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Demiray, "Türkiye'de çıkan orman yangınları nedeniyle çok üzgünüz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Köyümüzde ormanlarımızı korumak için nöbet tutmaya başladık ve bu kritik süreçte nöbet tutmaya devam edeceğiz. Sınırlarımız içerisinde yer alan orman alanlarına tanımadığımız kişilere karşı dikkatliyiz. Şüphe duyduğumuz kişiler olursa yetkililere bildiriyoruz. Orman yangınlarını önlemek için temizlik yapıyoruz. Bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımız yangın konusunda oldukça duyarlı. Kurduğumuz 30 kişilik ekiple aralıksız bir şekilde ormanlarımızı koruyoruz. Tankerlerimizi doldurduk çapa, kürek ve kazma gibi materyallerle her an müdahaleye hazırız. Yangına karşı teyakkuz halindeyiz" dedi. 

ORMAN ALANLARINDAN GÖZLERİNİ AYIRMIYORLAR

Yıllardır ormanlarda ağaç kesim işleri yaptığını dile getiren bölge halkından Yakup Dirik, "1987 yılından beri orman işlerinde çalışıyorum. Art arda meydana gelen yangınlar nedeniyle ormanlık alanlardan gözümü ayırmıyorum. En ufak bir duman bile görsem hemen yetkili kişileri bilgilendiriyorum. Bu ormanlarda tüyü bitmemiş çocuğun hakkı var. Herkesin ormanlarımız için daha duyarlı olmasını istiyorum. Ormanların yakılmasına asla izin vermeyiz" diye konuştu.

Mehmet Varol ise "Türkiye'nin neresinde ormanlar yanarsa yansın bizim ciğerlerimiz yanıyor. Köylü olarak teyakkuz halindeyiz. Gece gündüz nöbetleşe köyümüz sınırları içindeki ormanlık alanda devriye geziyoruz. Ormanları korumanın bir vatan görevi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Her yaştan mahallelinin orman alanlarını korumak için seferber olduğunu belirten Musa Çevik de "Biz de yangına erken müdahale için buradayız. Devletimize bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınİncirliovaOrmanYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize’de sel afetinin altyapı hasarı ortaya çıktı
Rize’de sel afetinin altyapı hasarı ortaya çıktı
Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
Çine’de orman yangınına müdahale sürüyor
Çine’de orman yangınına müdahale sürüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans