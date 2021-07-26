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OSMANİYE'DE DEPREM

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:38
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OSMANİYE'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Düziçi'nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.

3 SAAT SONRA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde saat 20.57'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde depremden 3 saat sonda 4.2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 23.55’te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü ise Düziçi'nin Ellek Mahallesi olarak açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeDüziçiDeprem
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