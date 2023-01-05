Otomobil, alt geçit ayağına çarpıp savrulan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akköprü Metro İstasyonu önünde meydana geldi. Ulus yönüne giden K.T. yönetimindeki 06 TK 447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak alt geçidin beton ayağına çarpıp, savruldu. Aynı yönde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HG 5150 plakalı otomobil de savrularak yol ortasında duran 06 TK 447 plakalı otomobile çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü K.T., itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde K.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)