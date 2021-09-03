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Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü

Niğde'de bisikletiyle aniden yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü her yerde aranıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Eylül 2021 Cuma 08:47
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Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü

Kaza, ilçeye bağlı Bor Yolu Gözde Evleri önünde meydana geldi. Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeBorKazaTrafik Kazası
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