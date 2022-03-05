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Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü

BURDUR'da, yol kenarındaki bordürlere ve istinat duvarına çarpıp, hurdaya dönen otomobilde 4 kişi, hayatını kaybetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 09:58
Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Burdur- Antalya çevre yolunda meydana geldi. Yahya Kılıç (21) yönetimindeki 15 LC 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki bordürlere daha sonra istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Kılıç ile hurdaya dönen otomobildeki Recep Aslan (21), Kerime Ece Karataş (21) ve Eda Nur Ocaklı (21) yaşamını yitirdi. İhbarla gelen ekipler ve savcının kaza yeri incelemesi sonrası 4 kişinin cansız bedenleri, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurdurKazaTrafik Kazası
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