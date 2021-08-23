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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kaldırımda oturan kişiye çarptı, 1 ölü

BURSA'da otomobille çarpışan hafif ticari araç, savrularak önce kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e (71) çarptı ardından, iş yerinin vitrinine vurdu. Kaza sonucu, Muhlis Yalçıner hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:19
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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kaldırımda oturan kişiye çarptı, 1 ölü

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 16 BYG 73 plakalı hafif ticari araç, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nden Emirsultan Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen 16 ACC 025 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nde oğlunun işyerinin önündeki kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e çarptı, ardından da iş yerinin vitrinine çarptı. Kazayı gören komşuları, Yalçıner'in bir yandan yardımına koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.  Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Muhlis Yalçıner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhlis Yalçıner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Polis ekipleri de başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçıner'e çarpan aracın sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere Emek Polis Merkezi'ne götürülürken polis, kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOtomobilKazaTrafik Kazası
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