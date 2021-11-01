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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Mehmet Akıllıoğlu öldü, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kamışlı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akıllıoğlu yönetimindeki 01 RF 785  plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. taklalar atan otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akıllıoğlu'nun öldüğü belirlendi. Araçta sıkışarak yaralanan İsmail Avcı ve Mehmet Arık ise itfaiye erlerince çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Avcı ve Arık, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Akıllıoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPozantıKamışlıKazaTrafik Kazası
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