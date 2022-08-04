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Otomobil, 'U' dönüşü yapan TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı 

KONYA’da otomobil, ‘U’ dönüşü yapan TIR’a çarpıp takla attı. Kazada, otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 12:29
Otomobil, 'U' dönüşü yapan TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı 

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Aksaray’dan Konya yönüne giden Şeref Işık yönetimindeki B TC 322 yabancı plakalı otomobil, refüj aralığından ‘U’ dönüşü yapan Erol Gökçil yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı TIR’ın dorsesine çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Şeref Işık ile yanındaki Ayten ve İrem Işık yaşamını yitirdi, Elif Işık ise yaralandı. Elif Işık, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenleri cenazeleri ise otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Erol Gökçil, polis tarafından gözaltına alındı.

POLİS RAPORUNDA İKİ SÜRÜCÜ DE HATALI

Polisin kaza tutanağında, TIR şoförü Erol Gökçil’in, öncelik hakkı olan Şeref Işık’ın otomobiline yol vermediği, Şeref Işık‘ın ise dönemece yaklaşırken hızını azaltmadığının belirlendiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaOtomobilTırKazaTrafik KazasıKonyaAksaray Karayolu
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