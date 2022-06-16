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Otomobilin bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Yolda buldum' dedi

ADANA’da, polisin uygulamasında şüphe üzerine durdurulan kiralık otomobilin bagajında, ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan  otomobildeki Ali Çavlı (26), ifadesinde, “Silahların kime ait olduğunu bilmiyorum. Yol kenarında gördüm, alıp bagaja koydum” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Haziran 2022 Perşembe 11:34
Otomobilin bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Yolda buldum' dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Bu kapsamda motorize Yunus timleri, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’nde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Sürücü Sabri G. (30) ile kayınbiraderi Ali Çavlı’nın indirildiği araçta arama yapıldı. Ekipler, otomobilin bagajındaki ses sisteminin içine gizlenen poşette ruhsatsız 11 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü. Yapılan sorgulamada Ali Çavlı’nın 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından 5, eniştesi Sabri G.’nin ise benzer suçlardan 26 kaydının olduğu belirlendi. Kiralık araçla Yumurtalık ilçesinden geldikleri belirlenen şüphelilerden Çavlı'nın, ifadesinde, “Silahların kime ait olduğunu bilmiyorum. Yol kenarında gördüm, alıp bagaja koydum” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Çavlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Sabri G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPolisOtomobilSilahTabanca
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