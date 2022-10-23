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Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± skuterdeki 2 liseli Ã¶ldÃ¼

ANTALYA'nÄ±n MuratpaÅŸa ilÃ§esinde otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± elektrikli skuterdeki lise Ã¶ÄŸrencileri Mahmut YaÄŸÄ±z BalcÄ± (18) ile Ada Kayahan (18) hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â 

23 Ekim 2022 Pazar 11:59
Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± skuterdeki 2 liseli Ã¶ldÃ¼

Kaza, gece saatlerinde Portakal Ã‡iÃ§eÄŸi Caddesi'nde meydana geldi. Ãœniversite sÄ±navÄ±na hazÄ±rlanan lise Ã¶ÄŸrencileri Mahmut YaÄŸÄ±z BalcÄ± ile Ada Kayahan, dershaneden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra arkadaÅŸlarÄ± ile buluÅŸup yemek yedi ve evlerine gitmek iÃ§in elektrikli skutere bindi. BalcÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± skuteri, sÃ¼ratli olduÄŸu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki 07 BBS 63 plakalÄ± otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle BalcÄ± ve Kayahan, yola fÄ±rladÄ±. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinc Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 2 arkadaÅŸ, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Cenazeler, Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BalcÄ± ile Kayahan'Ä±n Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± olduklarÄ±, BalcÄ±'nÄ±n kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± evine gÃ¶tÃ¼rmeye gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bu arada otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Can G. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaÅŸaOtomobilSkuterKazaTrafik KazasÄ±
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