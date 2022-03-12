Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 3
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde otoyolda otomobilin önünde giden otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2022 Cumartesi 10:13
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir- Aydın Çevreyolu Bornova Viyadüğü Ege Üniversitesi yol ayrımı yakınında meydana geldi. Servet Kaya yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobile, arkadan gelen Ahmet Utku yönetimindeki 35 HFY 79 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yol kenarındaki beton bariyerlere savrulurken, Utku'nun aracı ise metrelerce sürüklendi. Kazada Servet Kaya yaşamını yitirdi, diğer araç sürücüsü Ahmet Utku ile yanındaki Haydar Canpolat ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Kaza nedeniyle Bornova yönünde trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay, Yalçın'a verilen cezayı onadı
Yargıtay, Yalçın'a verilen cezayı onadı
Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü
Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü
Karda mahsur kalanlara Kızılay ve AFAD yiyecek dağıttı
Karda mahsur kalanlara Kızılay ve AFAD yiyecek dağıttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans