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Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2022 Çarşamba 10:40
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren, Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi, Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Ankara'ya getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'daki hesabından paylaştığı taziye mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal ziyareti esnasında kalp krizi geçirerek vazifesi başında şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren’e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve polis teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı ali olsun inşallah" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Senegal ziyaretimiz sırasında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm polis teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun inşallah."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından, "Mekanın cennet olsun Hayrettin ağabey. Kahraman bir polis, yiğit bir vatansever, çok güzel bir insandı. Ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum" mesajını paylaştı. 

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanÖzel Harekat Şube MüdürüHayrettin ErenSenegalKalp Krizişehit
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