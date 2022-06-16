'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona, narkotik ve asayiş şubeden 50 personel katıldı. Belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda bir hassas terazi, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise havadan drone ile görüntülendi.