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Pençe-Şimşek şehidi Güner, Hatay'da toprağa verildi

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi

06 Kasım 2022 Pazar 18:09
Pençe-Şimşek şehidi Güner, Hatay'da toprağa verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in cenazesi, Şırnak'taki askeri törenin ardından Hatay'a getirildi. Şehit Güner için ikindi vakti Kıyıgören Mahallesi'ndeki pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; ailesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Nezahat Güner, Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp ağladı. Güner'in cenazesi, kılınan namazının ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeŞimşek OperasyonuPiyade Sözleşmeli ErşehitFırat GünerHatayCenazeTören
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