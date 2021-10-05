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PKK'lı teröristlerin 28 yıl önce katlettiği 8'i çocuk, 26 kişi anıldı

MARDİN'in Midyat ilçesinin kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerin mayınlı saldırısında yaşamını yitiren 8'i çocuk, 26 kişi törenle anıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2021 Salı 09:54
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PKK'lı teröristlerin 28 yıl önce katlettiği 8'i çocuk, 26 kişi anıldı

Kayalıpınar Mahallesi'nden minibüsle Midyat’a giderken Kayalar Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri mayının infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8’i çocuk, 26 kişi için anma töreni düzenlendi. Midyat Kaymakamlığı tarafından, mahalledeki mezarlıkta düzenlenen törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Kalender Savaş Ünal, şehit yakınları ve köylüler katıldı. İlçe Müftülüğü'ndeki din görevlilerinin, okuduğu Kuran'ı Kerim'in ardından, törene katılanlar tarafından dualar edildi.

'HUZUR BİR ORTAM SAĞLANDI'

Törenin ardından konuşan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Terör örgütü tarafından 1993 yılında maalesef 8 çocuğumuzun da içinde olduğu toplamda 26 vatandaşımızın katledildiği elim bir olay gerçekleştirilmiş. Ve bugün burada bu şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okuyarak, onları yeniden yâd etmek istedik. Tabii terör geçmiş dönemde maalesef hiç kimseye acımamış, çocuğundan büyüğüne kadar herkese zulmetmiş. Çok şükür şu anda devletimizin, askerimizin, polisimizin, korucularımızın iş birliği içerisinde tekrardan huzurlu bir ortam sağlandı. Cenab-ı Hak'tan tekrardan yaşanmaması için dua ediyoruz. Bu ülke hepimizin, bu topraklar hepimizin, huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hepimiz birbirimize güvendiğimiz takdirde huzur içinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Çok şükür bu ortam da bu günler de sağlandı, tekrardan eski günleri insanların yaşama isteği de yok, gücü de yok. Tekrardan ben şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum." dedi.

'O ACIYI UNUTMADIK'

Yaşamını yitirenlerden köy muhtarı Hüseyin Ağırman ise, "1993'te terör örgütü yolumuza döşediği mayın patlaması sonucu 26 kişi şehit verdik. O günden bugüne kadar biz o acıyı unutmadık ve asla da unutmayacağız. Terör örgütünü lanetliyoruz" diye konuştu.

Köylülerden Selahattin Ağırman da, "Bu mezarlıktakilerin hepsi akrabamdır, amcam, dayım, herkes bu mezarlıkta yatıyor, üzgünüz. O acıyı her gün yaşıyoruz. Terörü lanetliyoruz. Her zaman terör belasından kurtulmak istiyoruz. Çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden herkesi katlediyorlar. Küçük çocuğun ne suçu var, ne günahı var, ne biliyor? Bir şey bilmiyor ki, ama onlar zalim, kafir, bizleri katlettiler" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PkkTerörörgütMardinMidyatKayalıpınar MahallesiKatliamSaldırı
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