Posof'a mevsimin ilk karÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Posof'ta etkili olan yaÄŸmur, sabaha doÄŸru yerini kara bÄ±raktÄ±. Ä°lÃ§e merkezde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 5, yÃ¼ksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaÅŸtÄ±. TÃ¼rkgÃ¶zÃ¼ kara yolu Ã¼zerindeki 2 bin 550 rakÄ±mlÄ± Ilgar DaÄŸÄ± GeÃ§idi'nde de kar nedeniyle ulaÅŸÄ±m durma noktasÄ±na geldi. Ekipler, yolu aÃ§Ä±k tutmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Sezer YÄ±ldÄ±z, "KÄ±ÅŸ erken geldi. Bu aylarda merkeze kar yaÄŸmazdÄ±. AraÃ§larÄ±n kÄ±ÅŸlÄ±k lastiklerini bile deÄŸiÅŸtiremedik. Kar Ã§ilesi yine baÅŸladÄ±" dedi.Â