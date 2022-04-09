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Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem

MALATYA’nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2022 Cumartesi 17:45
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02’de meydana geldi. Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi.

Sarsıntı paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 09.04.2022 17:52
Anahtar Kelimeler:
MalatyaPütürgeDepremAFAD
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