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Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu 

RİZE'nin İyidere ilçesinde, babasıyla tartışıp, 3 gün önce evden ayrıldığı öne sürülen Doğan Temiz'in (21), ormanda silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2022 Cumartesi 16:55
Rize'de 3 gündür kayıp Doğan, ormanda ölü bulundu 

Büyükçiftlik köyünde, iddiaya göre, perşembe günü babası ile tartışan Doğan Temiz, evden ayrıldı. Haber alınamayan Temiz için ailesi, jandarmaya başvurdu. Köyde jandarma, AFAD ve İDAK ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Kalecik mevkisindeki ormanda gencin cansız bedenine ulaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Temiz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında tabanca bulunan Doğan Temiz'in ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeİyidereCinayetDoğan Temiz
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