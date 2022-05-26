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Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik sahil şeridindeki 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mayıs 2022 Perşembe 09:57
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; KOM ekipleri, mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını artırdı. Bu kapsamda turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştıran, devlet büyüklerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan, karşı çıkanları tehdit eden, suç örgütüne maddi menfaat sağlayan, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütleri tespit edildi. 

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespitlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda

harekete geçildi. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı 'Müsilaj' kod adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü (ulusal suç örgütleri ile bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri) ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu içindeki toplam 315 şüpheliye yönelik yapıldı. Operasyon kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma', 'tefecilik', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından gözaltı işlemleri  sürüyor.

GEÇEN YIL DA YAPILMIŞTI

KOM ekiplerince geçen yıl turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerinde ve turistik diğer şehirleri kapsayan 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı', yine geçen yıl 9 ilde 'Sahil Rüzgarı- 2' ve 30 ilde 'Tırpan' kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahilEmniyetPolisOperasyonMüsilaj OperasyonuTurizmTurist
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