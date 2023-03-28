Sakarya'da demir yoluna devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Sakarya

Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerinin bir bölümünü kopartarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait (TCDD) tren raylarının üzerine devrildi.

Mevcut hatta ulaşım geçici olarak durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağaç, daha sonra elektriklerin kesilmesiyle itfaiye tarafından kaldırıldı.

Demir yolu bakım ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla hattaki ulaşım yeniden normale dönecek.