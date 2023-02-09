Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.186,01
ALTIN
1.137,59
DOLAR
18,83
STERLİN
22,80
EURO
20,23
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
Cape Town Başkonsolosluğuna 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Cape Town Başkonsolosluğuna 2...
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı

Samsun'da evinde kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ve yanındaki kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evine gittiği ablasını ve burada bulunan kişiyi silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

09 Şubat 2023 Perşembe 09:32
Samsun'da evinde kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ve yanındaki kişi öldü

İddiaya göre, ablası Zeliha S'nin Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi'ndeki evine giden E.E.S, ablası ile evde bulunan Akın T'ye tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akın T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Zeliha S. ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zeliha S. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli E.E.S, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunÇarşambaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş'ta 3 kişilik aile, depremden 73 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 3 kişilik aile, depremden 73 saat sonra enkazdan kurtarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans