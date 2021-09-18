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Samsun'da istavrit bolluğu; kilosu 8 TL'ye düştü

KARADENİZ'de son yılların en bereketli balık sezonlarından biri yaşanıyor. Samsun'da balık tezgahlarındaki hareketlilik dikkat çekerken, bu yıl bol olan istavritin kilosu da 8 TL'den satılıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2021 Cumartesi 10:07
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Samsun'da istavrit bolluğu; kilosu 8 TL'ye düştü

Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, ağlarını serin sulara bırakmaya devam ediyor. Geçen yıl palamut ile başlayan sezon, bu sene istavritle açıldı. Av yasağının kalktığı ilk gün tezgahlarda kilosu 25 TL’yi bulan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla birlikte Samsun'da 8 TL’ye kadar geriledi. İstavritin yanı sıra mezgit ve barbun da balıkçıların yüzünü güldürdü.

‘YERLİ HAMSİ ÇIKINCA FİYATI DÜŞECEK’

Balıkçı Ayhan Liman, balığın bu yıl geçen yıla oranla daha iyi durumda olduğunu belirterek, fiyatların şu an makul seviyelerde olduğunu ifade etti. Liman, "Fiyat olarak en uygun balığımız istavrit. Kilosu 8 lira, bu yıl çok bol çıktı. Mezgitin fiyatı 10 ve 20 lira arasında değişiyor. Bunlar iri ve ince olduğu için fiyatları o yüzden farklılık gösteriyor. Barbun da bu yıl bol çıktı, onun da kilosu 20 lira. Bunlar şu anda tezgahları dolduruyor. Onun haricinde levrek, çupra, somon gibi kültür balıkları da var. Palamudun durumu ise havaya göre değişiyor. Bugün hiç gelmedi. Yerli hamsi için şu anda hava biraz sıcak gidiyor. Bu ay sonu, ekim ayı içerisinde bollaşacağını düşünüyoruz. Şu an tezgahta olan hamsi Zonguldak'tan geliyor, fiyatı 20 lira. Yerli hamsi çıkınca fiyatı 7-10 lira aralığına kadar düşer” dedi.

‘BU YIL PALAMUT AZ, HAMSİYİ BEKLİYORUZ’

Şu anda en çok istavrit, mezgit ve barbunun satıldığını kaydeden Liman, ilerleyen günlerde çinekopun da bol olmasını beklediklerini dile getirerek, "Şu anda sezonun başındayız. Ay sonuna doğru hangi balığın bol, hangisinin daha az olacağını daha doğru tahmin edebileceğiz. Havaların soğumasıyla da daha da bol balık olacaktır. Bu sene balık var ve şu anda durum gayet iyi. Bu yıl palamut az, hamsiyi bekliyoruz. Bunun haricinde çinekopun da bol olma ihtimali var. Çinekop, sarıkanat bol olabilir, fiyatı da 15 liraya kadar düşebilir. Çünkü sabah 2-3 kasa geldi ve bitirdik. O da çok tercih ediliyor. Geçen yıl balıkta sıkıntı yaşamıştık ama bu yıl daha iyi durumdayız" diye konuştu.

Balık almaya gelen Züleyha Altınsoy ise "Balığı torunlarıma alıyorum. Torunlar her şeyden önemli. Onlar için çeşitli balıklar alıyorum. Özellikle barbunu seviyorlar, küçük de olsa alacağım" dedi. 

Balığın beslenmelerinde önemli yer tuttuğunu belirten Selahattin Sözen, "Bugün tercihimiz mezgit. Gayet diri duruyor. Gerçi tüm balıklar iyi görünüyor ama mezgiti sevdiğimiz için bugün bunu tercih ettik. Palamut da seviyoruz ama şu an tezgahta yok. Gelince onu da alabiliriz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunBalıkBalıkçıIstavrit
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