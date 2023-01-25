Şanlıurfa'da 9 kilo 900 gram uyuşturucu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda durdurduğu araçta arama yaptı.
Aramada, 9 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
AA
Şanlıurfa'da 9 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda durdurduğu araçta arama yaptı.
Aramada, 9 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
AA