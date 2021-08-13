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Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2021 Cuma 14:45
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Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazara petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu. Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı. Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ham PetrolŞanlıurfaBoru Hattı
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