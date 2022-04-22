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Şanlıurfa'da hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp

ŞANLIURFA'da, gezintiye çıkan 6 arkadaşın içerisinde bulunduğu hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi kendi imkanıyla kurtuldu, 2 kişi ise suda kayboldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Nisan 2022 Cuma 10:40
Şanlıurfa'da hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 35'inci kilometresinde Bakımlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iftar yemeğinden sonra arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan İlhami Damar’ın kullandığı 06 DC 6939 plakalı hafif ticari araç, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ’ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Can pazarının yaşandığı olayda hafif ticari araçta bulunan Abdullah Demir (18) kendi imkanlarıyla kanaldan kurtuldu. Bir süre sonra araç sulara gömülerek gözden kayboldu. Kanaldan çıkmayı başaran Abdullah Demir’in çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Kaza yerine gelen ekipler, hafif ticari araçtaki 5 kişiye ulaşamayınca bölgeye su altı polisleri çağrıldı. İhbarla olay yerine gelen dalgıç polisler, kısa sürede çalışmalara başlarken sağlık ekipleri ise kendi imkanıyla araçtan çıkan yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Dalgıç polisler, sulara gömülen aracın içerisindeki sürücü İlhami Damar, İzzet Açıkgöz, Alican Demirli, Bünyamin Nerede ve Mehmet Reşat Demir'i çıkarmak için zamanla yarıştı. Dalgıç polislerin kanalda yaptığı aramada araca ulaşıldı. Ekipler, araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

VALİ İNCELEME YAPTI

Yaşanan acı haberi alan aileler de olay yerine akın etti. Burada toplanan kalabalığın, görevlilerin çalışmasına engel olması üzerine uzaklaşmaları istendi. Bu nedenle çıkan gerginlik, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaViranşehirKazaTrafik KazasıSulama Kanalı
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