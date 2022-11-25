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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12'si öğrenci, 13 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 kamyonet ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 12'si lise öğrencisi, 13 kişi yaralandı.

25 Kasım 2022 Cuma 10:33
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12'si öğrenci, 13 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Yeşiltaş yönetimindeki 63 S 6051 plakalı servis minibüsü ile Yılmaz Köprüdüz idaresindeki 63 EN 781 ve Sabri Ağırtaş'ın kullandığı 33 NPZ 23 plakalı kamyonetler çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Yılmaz Köprüdüz ile servis minibüsündeki Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSiverekKazaTrafik KazasıZincirleme KazaMinibüsöğrenciKamyonetOkulServis
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