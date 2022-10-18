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ÅžanlÄ±urfaâ€™da 350 polis ile 'torbacÄ±' operasyonu: 48 gÃ¶zaltÄ±

ÅžANLIURFAâ€™da, 'torbacÄ±' olarak adlandÄ±rÄ±lanÂ uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik 350 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla ÅŸafak vakti dÃ¼zenlenen operasyonda 48 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

18 Ekim 2022 SalÄ± 09:54
ÅžanlÄ±urfaâ€™da 350 polis ile 'torbacÄ±' operasyonu: 48 gÃ¶zaltÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sabah saatlerinde uyuÅŸturucu sattÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na Ã¶nelik kent merkezi ve ilÃ§elerde 350 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 45 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ã–zel harekat polislerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda ekipler, 48 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda uyuÅŸturucu ve tabanca ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÅžanlÄ±urfaNarkotikPolisUyuÅŸturucuOperasyonTorbacÄ±
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