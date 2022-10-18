ÅžanlÄ±urfaâ€™da 350 polis ile 'torbacÄ±' operasyonu: 48 gÃ¶zaltÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sabah saatlerinde uyuÅŸturucu sattÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na Ã¶nelik kent merkezi ve ilÃ§elerde 350 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 45 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ã–zel harekat polislerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda ekipler, 48 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda uyuÅŸturucu ve tabanca ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.